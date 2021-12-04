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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Аполлон Смирнис
Атромитос - Аполлон Смирнис: обзор матча 04 декабря 2021
Атромитос
04.12.2021, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
9'
С. Спиридонович
40'
Х. Муньис
68'
Э. Кулурис (П)
75'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Аполлон Смирнис
Замена
M. Pisano
️️️️
С. Спиридонович
86'
Замена
М. Цавидас
️️️️
Э. Кулурис
86'
Желтая карточка
П. Саломон
85'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Д. Хацисаяс
81'
Замена
D. Denic
️️️️
Х. Харисис
81'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
Х. Муньис
80'
78'
Желтая карточка
В. Сливка
Желтая карточка
С. Василантонопулос
77'
ГОЛ! 4:0!
Э. Кулурис
75'
69'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Н. Иоаннидис
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Кулурис
68'
67'
Красная карточка
Х. Лисгарас
51'
Желтая карточка
Б. Алвеш
46'
Замена
A. Dauda
️️️️
Г. Памлидис
45'
+1
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
ГОЛ! 2:0!
Х. Муньис
Пас отдал
Э. Кулурис
40'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
16'
ГОЛ! 1:0!
С. Спиридонович
Пас отдал
А. Янниотис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
29
Томас Бединелли
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
32
Matías Pisano
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
3-2-5
4
Струнгис
2
Василантонопулос
33
8
Харисис
10
Саломон
10
Муньис
1
Янниотис
10
Спиридонович
9
Кулурис
24
4-2-5
22
Алвеш
31
Лисгарас
17
5
Баксеванидис
64
14
Сливка
70
22
Кастро
14
Памлидис
29
Иоаннидис
7
5
Хацисаяс
14
Пападопулос
14
Пападопулос
5
Хацисаяс
8
Харисис
8
8
8
Харисис
10
Муньис
29
Бединелли
29
Бединелли
10
Муньис
10
Спиридонович
32
32
10
Спиридонович
9
Кулурис
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кулурис
29
Иоаннидис
10
Мартинес
10
Мартинес
29
Иоаннидис
14
Памлидис
9
9
14
Памлидис
Остались в запасе
Атромитос
Аполлон Смирнис
12
Кенан Пирич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
12
Кенан Пирич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Атромитос - Аполлон Смирнис
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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Атромитос
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