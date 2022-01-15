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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Арис
Аполлон Смирнис - Арис: обзор матча 15 января 2022
Аполлон Смирнис
15.01.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Арис
86'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
78'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Г. Памлидис
77'
70'
Замена
C. Lopez
️️️️
М. Гарсия
Замена
Н. Сигневич
️️️️
Н. Иоаннидис
68'
64'
Замена
Б. Ндиайе
️️️️
Х. Матилья
64'
Замена
Д. Джегго
️️️️
L. Sasha
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Я. Янниотас
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Аполлон Смирнис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Cristian Lopez
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
4-2-5
2
Дентакис
4
Рогне
5
Баксеванидис
22
Алвеш
30
14
Сливка
87
29
Иоаннидис
14
Памлидис
22
Кастро
70
Янниотас
3-5-2
23
Хулиан
6
Сандгрен
14
Брабец
4
Фабиано
16
Гама
88
18
Гарсия
7
Мансини
8
Матилья
11
Ганя
18
Бертольо
70
Янниотас
10
Мартинес
10
Мартинес
70
Янниотас
14
Памлидис
7
7
14
Памлидис
29
Иоаннидис
14
Сигневич
14
Сигневич
29
Иоаннидис
88
8
Джегго
8
Джегго
88
8
Матилья
5
Ндиайе
5
Ндиайе
8
Матилья
18
Бертольо
20
Хайрович
20
Хайрович
18
Бертольо
18
Гарсия
11
11
18
Гарсия
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Арис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Аполлон Смирнис - Арис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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