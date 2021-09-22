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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Аполлон Смирнис
Олимпиакос - Аполлон Смирнис: обзор матча 22 сентября 2021
Олимпиакос
22.09.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
8'
Г. Масурас
47'
Тикиньо
72'
Тикиньо
87'
М. Врусаи
79'
A. Dauda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Аполлон Смирнис
ГОЛ! 4:1!
М. Врусаи
Пас отдал
М. Карбовник
87'
79'
ГОЛ! 3:1!
A. Dauda
Замена
М. Врусаи
️️️️
А. Оникуру
76'
Замена
В. Сурлис
️️️️
А. Бухалакис
76'
Замена
А. Пападопулос
️️️️
П. Сиссе
76'
ГОЛ! 3:0!
Тикиньо
72'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
67'
Замена
М. Карбовник
️️️️
О. Рябчук
67'
58'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
С. Цилулис
58'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
Пас отдал
П. Кунде
47'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон Смирнис
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
0
F. Matei
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
4-3-2-1
31
Вацлик
5
Рябчук
27
Ба
4
Сиссе
14
Андруцос
41
Бухалакис
25
Кунде
2
Камара
7
Масурас
7
Оникуру
9
Тикиньо
4-2-5
5
Баксеванидис
0
17
22
Алвеш
23
Цилулис
14
Сливка
0
29
Иоаннидис
7
70
22
Кастро
5
Рябчук
33
Карбовник
33
Карбовник
5
Рябчук
4
Сиссе
34
Пападопулос
34
Пападопулос
4
Сиссе
41
Бухалакис
90
Сурлис
90
Сурлис
41
Бухалакис
7
Оникуру
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Оникуру
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
23
Цилулис
14
Памлидис
14
Памлидис
23
Цилулис
Остались в запасе
Олимпиакос
Аполлон Смирнис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Олимпиакос - Аполлон Смирнис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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