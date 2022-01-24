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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Аполлон Смирнис
Астерас - Аполлон Смирнис: обзор матча 24 января 2022
Астерас
24.01.2022, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
88'
J. Luis Valiente Gimenez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
Н. Пападопулос
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Я. Янниотас
Замена
А. Бенито
️️️️
К. Сони
90'
+4
ГОЛ! 1:0!
J. Luis Valiente Gimenez
Пас отдал
Д. Кармона
88'
85'
Желтая карточка
Х. Лисгарас
84'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Г. Памлидис
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
74'
Замена
️️️️
Сито
74'
71'
Желтая карточка
Н. Сигневич
68'
Замена
Х. Лисгарас
️️️️
G. Papageorgiou
59'
Замена
K. Kotsaris
️️️️
D. Verhulst
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
А. Риера
46'
46'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Б. Алвеш
Желтая карточка
Х. Мунафо
44'
33'
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
А. Риера
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
22
Фабри Кастро
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Астерас
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
Аполлон Смирнис
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
2-1-5
1
Пападопулос
2
Кармона
22
8
Мунафо
23
Риера
9
Барралес
40
Сито
10
Сони
8
4-2-5
22
Алвеш
4
Рогне
17
2
Дентакис
30
64
22
Кастро
14
Сигневич
14
Памлидис
87
29
Якимовски
23
Риера
6
6
23
Риера
10
Сони
22
Бенито
22
Бенито
10
Сони
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
30
31
Лисгарас
31
Лисгарас
30
22
Алвеш
23
Цилулис
23
Цилулис
22
Алвеш
87
70
70
87
14
Памлидис
70
Янниотас
70
Янниотас
14
Памлидис
Остались в запасе
Астерас
Аполлон Смирнис
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
10
Николас Мартинес
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Остались в запасе
3
Христос Тасулис
ЦП
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Остались в запасе
10
Николас Мартинес
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Астерас - Аполлон Смирнис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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Аполлон Смирнис
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
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2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
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21 января
1
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19 января
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