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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Панетоликос
Аполлон Смирнис - Панетоликос: обзор матча 02 апреля 2022
Аполлон Смирнис
02.04.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
34'
A. Dauda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Панетоликос
Замена
М. Фернандеш
️️️️
С. Цилулис
86'
Замена
J. Mbakogu
️️️️
Н. Иоаннидис
85'
76'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Х. Мендоса
Замена
С. Цилулис
️️️️
A. Dauda
70'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Н. Мартинес
64'
63'
Замена
️️️️
I. Varone
63'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Н. Карелис
56'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
Желтая карточка
Н. Иоаннидис
51'
ГОЛ! 1:0!
A. Dauda
34'
21'
Желтая карточка
I. Varone
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ЦП
17
Йохан Мартенссон
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
6
Ivan Varone
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
68
Jerry Mbakogu
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-3-4
2
Дентакис
0
22
Алвеш
64
10
Мартинес
14
Сливка
29
Иоаннидис
22
Кастро
9
1
1-5-5
2
Апостолакис
6
Антуньес
20
Диас
6
10
Дуарте
17
Мартенссон
99
Анестис
80
Карелис
10
Мендоса
13
Корнелиус
4
Ларссон
10
Мартинес
13
Чибса
13
Чибса
10
Мартинес
Цилулис
99
Фернандеш
99
Фернандеш
Цилулис
9
23
Цилулис
23
Цилулис
9
29
Иоаннидис
68
68
29
Иоаннидис
10
Мендоса
20
Флорес
20
Флорес
10
Мендоса
80
Карелис
9
Вергос
9
Вергос
80
Карелис
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Панетоликос
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Аполлон Смирнис - Панетоликос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
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«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
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2021.09.03 23:02
3
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1
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2020.01.05 17:55
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