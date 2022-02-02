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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАОК
Аполлон Смирнис - ПАОК: обзор матча 02 февраля 2022
Аполлон Смирнис
02.02.2022, среда, 22:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 2
Завершен
ПАОК
31'
Т. Мург
90+1'
Я. Куртич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - ПАОК
90'
+4
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Т. Циггарас
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Куртич
Замена
R. Van La Parra
️️️️
J. Tutuarima
86'
Желтая карточка
Ф. Кастро
76'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Д. Баксеванидис
72'
72'
Замена
А. Чолак
️️️️
Ч. Акпом
72'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Мург
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Г. Памлидис
72'
64'
Желтая карточка
С. Ингасон
64'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Виейринья
Замена
С. Цилулис
️️️️
Я. Янниотас
58'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
Н. Сигневич
58'
33'
Желтая карточка
Ч. Акпом
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мург
Желтая карточка
Х. Лисгарас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
87
Davino Verhulst
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Аполлон Смирнис
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
4-1-5
2
Дентакис
17
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
64
22
Кастро
14
Памлидис
29
Якимовски
70
Янниотас
87
3-2-4-1
1
Пасхалакис
20
Виейринья
5
Михайлидис
15
Ингасон
25
Састре
17
Сидклей
14
Живкович
27
Куртич
5
Циггарас
99
Мург
29
Акпом
14
Памлидис
10
Мартинес
10
Мартинес
14
Памлидис
5
Баксеванидис
30
30
5
Баксеванидис
70
Янниотас
23
Цилулис
23
Цилулис
70
Янниотас
17
7
7
17
14
Сигневич
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Сигневич
20
Виейринья
3
Тэйлор
3
Тэйлор
20
Виейринья
99
Мург
22
Шваб
22
Шваб
99
Мург
5
Циггарас
22
Соареш
22
Соареш
5
Циггарас
29
Акпом
14
Чолак
14
Чолак
29
Акпом
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
ПАОК
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАОК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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