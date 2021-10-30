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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Аполлон Смирнис
ПАОК - Аполлон Смирнис: обзор матча 30 октября 2021
ПАОК
30.10.2021, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Аполлон Смирнис
5'
Ш. Шваб (П)
66'
К. Свидерски
72'
Я. Михайлидис
90+4'
Д. Аугусто (П)
14'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Аполлон Смирнис
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Аугусто
90'
+4
85'
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Иоаннидис
Замена
Т. Мург
️️️️
О. Эль-Каддури
77'
77'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
Г. Памлидис
Замена
Ч. Акпом
️️️️
К. Свидерски
77'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Ш. Шваб
74'
Замена
️️️️
Виейринья
73'
ГОЛ! 3:1!
Я. Михайлидис
Пас отдал
Ж. Живкович
72'
71'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
ГОЛ! 2:1!
К. Свидерски
Пас отдал
О. Эль-Каддури
66'
63'
Замена
F. Matei
️️️️
Н. Мартинес
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
31'
28'
Желтая карточка
С. Цилулис
14'
ГОЛ! 1:1!
Г. Памлидис
Пас отдал
Н. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Шваб
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
20
Виейринья
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
23
Сотирис Цилулис
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
3-5-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
3
Тэйлор
14
Живкович
7
Эль-Каддури
22
Шваб
20
Виейринья
8
Аугусто
28
Свидерски
21
Бисесвар
4-3-4
0
31
Лисгарас
17
5
Баксеванидис
23
Цилулис
64
10
Мартинес
22
Кастро
14
Памлидис
29
Иоаннидис
70
7
Эль-Каддури
99
Мург
99
Мург
7
Эль-Каддури
22
Шваб
27
Куртич
27
Куртич
22
Шваб
28
Свидерски
29
Акпом
29
Акпом
28
Свидерски
10
Мартинес
0
0
10
Мартинес
14
Памлидис
7
7
14
Памлидис
29
Иоаннидис
9
9
29
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАОК
Аполлон Смирнис
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ПАОК - Аполлон Смирнис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
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