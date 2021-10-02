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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Аполлон Смирнис
Арис - Аполлон Смирнис: обзор матча 02 октября 2021
Арис
02.10.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Аполлон Смирнис
Желтая карточка
Б. Ндиайе
87'
85'
Желтая карточка
Б. Алвеш
83'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
R. Van La Parra
82'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
81'
Желтая карточка
В. Сливка
75'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Г. Памлидис
Замена
Лумор
️️️️
Д. Джегго
69'
Желтая карточка
Д. Джегго
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Christos Marmaridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
2-4-1-3
23
Хулиан
5
14
Брабец
6
Сандгрен
8
Джегго
88
5
Ндиайе
20
Хайрович
33
Камара
18
Гарсия
11
Ганя
4-2-5
22
Алвеш
0
17
5
Баксеванидис
14
Сливка
64
70
22
Кастро
14
Памлидис
7
9
8
Джегго
15
Лумор
15
Лумор
8
Джегго
14
Памлидис
10
Мартинес
10
Мартинес
14
Памлидис
7
30
30
7
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
Остались в запасе
Арис
Аполлон Смирнис
33
Denis
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Christos Marmaridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Christos Marmaridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Арис - Аполлон Смирнис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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