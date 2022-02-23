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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Аполлон Смирнис
Ионикос - Аполлон Смирнис: обзор матча 23 февраля 2022
Ионикос
23.02.2022, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
8'
Я. Киакос
18'
Я. Киакос
32'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - Аполлон Смирнис
Замена
V. Platellas
️️️️
В. Манцис
84'
Замена
N. Vafeas
️️️️
А. Аосман
81'
Желтая карточка
Г. Мигас
75'
74'
Замена
Н. Якимовски
️️️️
Н. Иоаннидис
71'
Замена
A. Dauda
️️️️
Г. Памлидис
65'
Красная карточка
А. Раили
58'
Пенальти не реализован!
Н. Иоаннидис
46'
Замена
С. Цилулис
️️️️
Н. Мартинес
39'
Замена
Ф. Кастро
️️️️
Я. Янниотас
ГОЛ! 3:0!
В. Манцис
Пас отдал
Тюрам
32'
Желтая карточка
А. Ромао
26'
ГОЛ! 2:0!
Я. Киакос
Пас отдал
В. Манцис
18'
ГОЛ! 1:0!
Я. Киакос
Пас отдал
Г. Мигас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
77
Яннис Киакос
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Аиас Аосман
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Аполлон Смирнис
0
Domingues
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
64
Fatjon Andoni
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
0
R. Valente
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Аполлон Смирнис
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
22
Фабри Кастро
ЦФ
1
Grega Sorčan
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
4-3-4
22
Мигас
15
Валерианос
19
Чигринский
77
Киакос
15
Аосман
8
Далсью
15
Ромао
31
Санчес
1
Хутесиотис
34
Тюрам
14
Манцис
1-4-5
0
64
10
Мартинес
30
14
Сливка
21
Витлис
29
Иоаннидис
70
Янниотас
14
Памлидис
70
15
Аосман
2
2
15
Аосман
14
Манцис
0
0
14
Манцис
10
Мартинес
23
Цилулис
23
Цилулис
10
Мартинес
70
Янниотас
22
Кастро
22
Кастро
70
Янниотас
29
Иоаннидис
29
Якимовски
29
Якимовски
29
Иоаннидис
14
Памлидис
9
9
14
Памлидис
Остались в запасе
Ионикос
Аполлон Смирнис
0
R. Valente
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
Остались в запасе
0
R. Valente
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
16
Nejc Vidmar
ЦФ
Остались в запасе
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
1
Grega Sorčan
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Ионикос - Аполлон Смирнис
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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Аполлон Смирнис
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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