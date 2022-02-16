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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Панатинаикос
Аполлон Смирнис - Панатинаикос: обзор матча 16 февраля 2022
Аполлон Смирнис
16.02.2022, среда, 19:30
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Панатинаикос
13'
С. Паласиос (П)
17'
А. Канталапьерда (П)
87'
Д. Баксеванидис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон Смирнис - Панатинаикос
89'
Замена
Г. Сидерас
️️️️
Ф. Велес
89'
Замена
С. Александропулос
️️️️
С. Паласиос
87'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Д. Баксеванидис
82'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
77'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Замена
A. Dauda
️️️️
Н. Мартинес
77'
76'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Иоаннидис
72'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
М. Гачинович
72'
Замена
Д. Курбелис
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
Н. Сигневич
71'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
С. Цилулис
61'
Желтая карточка
D.
54'
Замена
Г. Памлидис
️️️️
Ф. Кастро
46'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Канталапьерда
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Паласиос
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
87
Davino Verhulst
ЦФ
29
Никола Якимовски
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Аполлон Смирнис
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
3-4-4
5
Баксеванидис
0
4
Рогне
13
Чибса
14
Сливка
10
Мартинес
23
Цилулис
87
14
Сигневич
22
Кастро
29
Якимовски
2-1-1-5
1
Диудис
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
21
Перес
8
Гачинович
28
Санчес
7
Иоаннидис
34
Паласиос
19
Вильяфаньес
27
Хуанкар
23
Цилулис
7
7
23
Цилулис
10
Мартинес
9
9
10
Мартинес
14
Сигневич
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
14
Сигневич
22
Кастро
14
Памлидис
14
Памлидис
22
Кастро
34
Паласиос
14
Александропулос
14
Александропулос
34
Паласиос
4
Фран Велес
24
Сидерас
24
Сидерас
4
Фран Велес
19
Вильяфаньес
6
Курбелис
6
Курбелис
19
Вильяфаньес
7
Иоаннидис
10
Карлитос
10
Карлитос
7
Иоаннидис
8
Гачинович
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
8
Гачинович
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
5
Адиль Раили
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
70
Яннис Янниотас
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Аполлон Смирнис - Панатинаикос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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