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Аргентина. Примера
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Расинг Клуб
Адриан Мартинес
Статистика
€ 2,80 млн
Адриан Мартинес - статистика
Расинг Клуб
7 июля 1992 (34)
#9 | Нападающий
181 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Расинг Клуб
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Сармиенто
1' - 90'
52'
63'
Аргентина. Примера, 8 тур
Расинг Клуб
1 : 2
07.09.2026
Атлетико Тукуман
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
19
3
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 83'
71'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
0 : 1
14.08.2022
Атлетико Минейро
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
1' - 66'
39'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 0
26.07.2022
Куяба
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
3 : 1
21.07.2022
Коритиба
72' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
2 : 0
17.07.2022
Коритиба
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
46' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 1
04.07.2022
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коритиба
0 : 1
19.06.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коритиба
1 : 1
10.06.2022
Сан-Паулу
1' - 76'
38'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
1 : 1
05.06.2022
Коритиба
1' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коритиба
1 : 0
29.05.2022
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Гойяненсе
2 : 0
21.05.2022
Коритиба
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
15.05.2022
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коритиба
3 : 2
01.05.2022
Флуминенсе
90' - 90'
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