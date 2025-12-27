Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо
Рубенс
Новости
€ 8 млн
Рубенс - новости
Динамо
21 июня 2001 (25)
#8 | Защитник
178 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Рубенс назвал самого сложного соперника в РПЛ
9 августа
2
Рубенс из «Динамо» рассказал, за что его едва не убили
30 июля
Игрок «Динамо» рассказал о пугающих ценах на аренду жилья в Москве
30 июля
2
Игрок «Динамо» рассказал о напряженной атмосфере в «Динамо» при Карпине
30 июля
4
Игрок основы «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы
20 апреля
1
В «Динамо» сообщили подробности тяжелой травмы Рубенса
18 апреля
1
Фото
Динамовец Рубенс получил тяжелую травму
18 апреля
1
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
20 марта
1
Петербуржец Бобровский ошибочно удалил динамовца Рубенса, лишив его матча против «Зенита»
16 марта
4
Динамовец Рубенс – об удалении в матче с «Ростовом»: «Этот судья – просто позор»
14 марта
«Коринтианс» сделал предложение по игроку «Динамо»
2025.12.27 20:20
1
«Атмосфера стала лучше»: игрок «Динамо» – об уходе Карпина
2025.11.28 21:08
10
Летний новичок «Динамо»: «Мне очень грустно и сложно»
2025.11.17 16:29
4
Динамовец Рубенс выразил полную поддержку Карпину на фоне кризиса
2025.11.08 23:56
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
2025.10.27 13:17
14
Фото
4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
2025.09.18 17:54
1
Рубенс объяснил, чем Москва лучше Бразилии
2025.09.16 11:11
7
Динамовец Рубенс – о бразильцах в РПЛ: «Буду здесь как дома»
2025.09.14 15:21
2
Динамовец Рубенс объяснил потерю очков со «Спартаком» «тупыми» ошибками: «Мы играли лучше»
2025.09.13 23:41
6
Фото
Динамовец Рубенс показал жену и новорожденных двойняшек
2025.09.10 16:42
3
Динамовец Рубенс описал Карпина двумя словами
2025.08.19 10:35
1
Новичок «Динамо» Рубенс описал РПЛ двумя словами
2025.08.17 22:35
1
Другой клуб оплатил 8-миллионный трансфер Рубенса вместо «Динамо»
2025.08.06 16:29
3
Рубенс прокомментировал переход в «Динамо»
2025.08.01 08:33
Рубенс объяснил выбор 44-го номера в «Динамо»
2025.07.31 17:00
1
Фото
Рубенс перешeл в «Динамо»
2025.07.31 12:23
Видео
«Динамо» анонсировало переход Рубенса с помощью аудиогида
2025.07.31 11:55
1
«Динамо» купило бразильца за 9+3 миллионов
2025.07.31 03:00
3
12-миллионный новичок «Динамо» определился с игровым номером
2025.07.31 00:12
2
Назван размер зарплаты Рубенса в «Динамо»
2025.07.18 17:52
1
2
Главные новости
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
7
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
30
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+