Рубенс перешeл в «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе в клуб полузащитника Рубенса из «Атлетико Минейро». Он подписал контракт с бело-голубыми до лета 2030 года. За «Динамо» он будет выступать под 44-м номером.

«24-летний футболист может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля», – говорится в сообщении московского клуба.