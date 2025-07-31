Рубенс перешeл в «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе в клуб полузащитника Рубенса из «Атлетико Минейро». Он подписал контракт с бело-голубыми до лета 2030 года. За «Динамо» он будет выступать под 44-м номером.
«24-летний футболист может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре поля», – говорится в сообщении московского клуба.
- Сообщалось, что сумма трансфера составила 9 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусами. Также «Атлетико Минейро» получит 15% от суммы при перепродаже хавбека.
- В составе бразильского клуба Рубенс доходил до финала Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес.
Источник: официальный сайт «Динамо»