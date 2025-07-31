«Динамо» анонсировало переход Рубенса с помощью аудиогида

«Динамо» креативно анонсировало переход в команду полузащитника Рубенса из «Атлетико Минейро».

В видеоролике демонстрируются кадры воображаемой выставки с аудиокомментариями.

Например, «Избиение младенцев» – фото победного для бело-голубых матча со «Спартаком» с комментарием: «В основе этого шедевра – борьба Тюкавина и Денисова, в которой динамовец не по-детски накрутил спартаковца».

На картине «Суд Париса» изображены игроки «Динамо» и судья Сергей Карасев. Комментарий гласит: «Собрание мифов о том, что наш суд – самый гуманный суд в мире. Как говорил древнегреческий философ Милорадиус Мажичиус, – «не суди, да не судим будешь».