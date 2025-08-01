Рубенс прокомментировал переход в «Динамо»

Новичок «Динамо» полузащитник Рубенс рассказал о своем игровом стиле и выборе клуба.

– Я очень рад оказаться в «Динамо». Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле всe, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей.

– Перед переходом советовались с динамовскими бразильцами?

– О «Динамо» я сначала узнал у Бителло, расспросил его о клубе, потом поговорил с Артуром. Мы играли друг против друга в Бразилии. Они очень хорошо отзывались о «Динамо», об инфраструктуре клуба. После этого у меня не было никаких сомнений.

– Расскажите о своих сильных сторонах и игровом стиле.

– Я очень хорошо себя чувствую на двух позициях – крайнего защитника и опорного полузащитника. Обладаю хорошими оборонительными качествами, люблю единоборства. Я сильный и мощный игрок с хорошей скоростью. Часто подключаюсь к атакующим действиям и способен помочь команде.

– В каком физическом состоянии вы сейчас находитесь?

– Я хорошо себя чувствую. У меня была игровая практика, так что я в отличном физическом состоянии. Думаю, что сразу могу начать играть. Всe зависит от тренерского штаба.