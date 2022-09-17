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    Рубенс - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Рубенс
    Фамилия Диас
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 2001 (21 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 27 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 90' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.11.2022 72' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    08.11.2022 81' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 72' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.10.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.10.2022 1' -46' Форталеза (Форталеза) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    16.10.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.10.2022 64' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сеара (Форталеза)
    01.10.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.09.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    43'
    07.09.2022 84' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    05.09.2022 67' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    28.08.2022 73' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2022 80' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:1 Гойас (Гояния)
    14.08.2022 84' -90' Коритиба (Коритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    08.08.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:3 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    31.07.2022 72' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.07.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    18.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    02.07.2022 62' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    76'
    19.06.2022 65' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    48'
    05.06.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.05.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 75' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.05.2022 82' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 1' -88' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.04.2022 1' -86' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Коритиба (Коритиба)
    18.04.2022 1' -89' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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