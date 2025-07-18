Назван размер зарплаты Рубенса в «Динамо»

Полузащитник Рубенс, в случае успешного перехода в «Динамо» из «Атлетико Минейро», будет зарабатывать в московском клубе около 1,3 миллиона евро в год.

По данным журналиста Ивана Карпова, бразилец подпишет с москвичами контракт на 3 года. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами плюс 15% от прибыли с перепродажи.