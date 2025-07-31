Рубенс объяснил выбор 44-го номера в «Динамо»

Новичок «Динамо» Рубенс рассказал, почему решил играть за московскую команду под 44-м номером.
«44-й номер был первым в моей профессиональной карьере. У меня даже есть тату на спине с этим номером.
После ухода из «Атлетико Минейро» я хочу играть под этим номером и дальше. Это номер, который мне нравится.
Хочу продолжить свою карьеру под этим номером», – объяснил 24-летний бразилец.
- Рубенс – воспитанник «Атлетико Минейро». Его статистика за главную команду: 151 матч, 9 голов, 9 ассистов.
- «Динамо» перехватило его у «Спартака».
- За полузащитника заплатили 9+3 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Динамо»