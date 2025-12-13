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Бразилия. Серия А
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Палмейрас
Витор Роке
Новости
€ 38 млн
Витор Роке - новости
Палмейрас
28 февраля 2005 (21)
#9 | Нападающий
172 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Названы три игрока из чемпионата Бразилии, отказавшие «Зениту»
7 июня
3
Месси номинировали на звание «Короля Америки», такой приз уже есть у игрока «Зенита»
2025.12.13 21:21
Фото
«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
2025.02.28 21:52
4
«Барселона» досрочно вернула Роке из аренды
2025.02.28 20:41
«Барселона» может отдать в аренду Виктора ради продажи Роке
2025.02.28 13:25
Трансфер Роке из «Барселоны» в «Палмейрас» оказался под угрозой срыва
2025.02.26 10:30
Игрок «Барселоны» назвал Роналду кумиром детства
2024.11.21 01:20
Названа сумма трансферных долгов «Барселоны»
2024.10.17 09:26
Фото
«Бетис» арендовал Витора Роке у «Барселоны» с правом выкупа
2024.08.26 12:12
1
«Барселона» отпустит трех футболистов
2024.08.24 14:14
«Спортинг» хочет купить форварда «Барселоны», каталонцы запросят 30-35 млн евро
2024.08.15 10:22
1
Два футболиста отказываются покидать «Барселону»
2024.08.01 20:35
3
«Фиорентина» заинтересовалась форвардом «Барселоны»
2024.06.26 15:25
1
Двум клубам предложили Виктора Роке – зимой «Барса» купила бразильца за 30+30 миллионов
2024.05.14 16:48
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
2024.01.31 23:04
Фото
«Барселона» презентовала Роке – он уже дебютировал за команду
2024.01.05 17:22
1
Роке прокомментировал свой переход в «Барселону»
2023.12.28 12:26
61-миллионный новичок «Барсы» прилетел в Каталонию
2023.12.27 16:28
1
«Барселона» представила первого зимнего новичка
2023.12.25 22:37
В Испании назвали имя единственного зимнего новичка «Барселоны»
2023.11.24 00:27
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В Бразилии серьезно травмировали игрока, купленного «Барселоной» за 61 миллион
2023.09.22 17:17
1
Агент: «Барселона» получила будущего обладателя «Золотого мяча»
2023.07.13 16:59
6
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«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион
2023.07.12 14:31
4
В «Барселоне» подтвердили подписание бразильского таланта
2023.07.10 20:36
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«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего бразильца за 60+ миллионов
2023.07.08 13:19
«Барселона» купила 18-летнего форварда за 45 миллионов
2023.07.05 00:23
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«Барселона» может заплатить 45 миллионов за бразильского форварда
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