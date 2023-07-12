«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион

«Барселона» объявила о переходе нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года, отступные – 500 миллионов евро.
Роке станет игроком «Барселоны» перед сезоном-2024/25.
- В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.
- В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
- Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.
Фото: сайт «Барселоны».
Источник: сайт «Барселоны»