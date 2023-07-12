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    • «Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион

    «Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион

    «Барселона» объявила о переходе нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

    Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года, отступные – 500 миллионов евро.

    Роке станет игроком «Барселоны» перед сезоном-2024/25.

    • В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.
    • В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.
    • Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.

    Фото: сайт «Барселоны».

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    Источник: сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      OtVinta 35 минут назад

      А На Месси денег не хватило……

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