«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего бразильца за 61 миллион

«Барселона» объявила о переходе нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2031 года, отступные – 500 миллионов евро.

Роке станет игроком «Барселоны» перед сезоном-2024/25.

В марте Роке дебютировал за сборную Бразилии.

В составе «Атлетико Паранаэнсе» 18-летний форвард забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 66 матчах.

Условия сделки: сумма – 30+31 млн евро, зарплата – 3,5 млн в год до уплаты налогов.

Фото: сайт «Барселоны».