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  • «Спортинг» хочет купить форварда «Барселоны», каталонцы запросят 30-35 млн евро

«Спортинг» хочет купить форварда «Барселоны», каталонцы запросят 30-35 млн евро

15 августа 2024, 10:22
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«Спортинг» ведет переговоры о подписании нападающего «Барселоны» Витора Роке. По данным Relevo, каталонцам нужно продать ряд игроков, чтобы зарегистрировать нескольких футболистов, в том числе нового хавбека Дани Ольмо.

  • «Барселона» требует за 19-летнего Роке 30-35 миллионов евро.
  • Бразилец перешел в каталонский клуб зимой и с тех пор провел за него 16 матчей, забил 2 гола.
  • По данным Transfermarkt, «Барселона» приобрела Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро.

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Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X
Португалия. Примейра Испания. Примера Барселона Спортинг Роке Витор
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Skull_Boy
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