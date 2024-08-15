«Спортинг» хочет купить форварда «Барселоны», каталонцы запросят 30-35 млн евро

«Спортинг» ведет переговоры о подписании нападающего «Барселоны» Витора Роке. По данным Relevo, каталонцам нужно продать ряд игроков, чтобы зарегистрировать нескольких футболистов, в том числе нового хавбека Дани Ольмо.

«Барселона» требует за 19-летнего Роке 30-35 миллионов евро.

Бразилец перешел в каталонский клуб зимой и с тех пор провел за него 16 матчей, забил 2 гола.

По данным Transfermarkt, «Барселона» приобрела Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро.