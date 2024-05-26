Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мартин Фрайзль
Статистика
Мартин Фрайзль - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1993 (33)
#50 | Вратарь
188 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2023/2024
Германия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
26.05.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.05.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Копенгаген
1 : 2
16.05.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
12.05.2024
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
05.05.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
3 : 0
29.04.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
21.04.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
14.04.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Орхус
0 : 1
07.04.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
01.04.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
3 : 0
17.03.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
0 : 1
11.03.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
2 : 3
25.02.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
1 : 0
18.02.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
1 : 4
27.11.2023
Мидтьюлланд
1' - 37'
Дания. Суперлига, 15 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
12.11.2023
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Видовре
1 : 4
05.11.2023
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
27.10.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Оденсе
1 : 2
23.10.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.10.2023
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Копенгаген
0 : 2
30.09.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
24.09.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
2 : 2
15.09.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
03.09.2023
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 0
27.08.2023
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
20.08.2023
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Вайле
1 : 2
13.08.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
4 : 1
06.08.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Главные новости
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
1
Видео
⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
12
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+