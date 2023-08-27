Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 27 августа 2023
Нордшелланд
27.08.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
7'
М. Ингвартсен
53'
М. Ингвартсен
90'
М. Доржель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
ГОЛ! 3:0!
М. Доржель
Пас отдал
М. Ингвартсен
90'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Д. Свенссон
90'
87'
Замена
А. Ремер
️️️️
Жуниньо
Замена
Б. Нигрен
️️️️
И. Осман
82'
80'
Замена
А. Симсир
️️️️
О. Серенсен
70'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
69'
Замена
Маррони
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
М. Хансен
️️️️
О. Антман
65'
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Диоманде
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
И. Осман
53'
46'
Замена
Шарлес
️️️️
Франкулину
31'
Желтая карточка
А. Габриэль
12'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
ГОЛ! 1:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
Д. Свенссон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
28
Андре Ремер
ЦП
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
3-2-1-3
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
3
Фрезе
2
Вилладсен
10
Диоманде
7
Ингвартсен
11
Антман
15
Осман
4-4-2
50
Фрайзль
29
Паулиньо
23
Ортис
3
Гартенманн
18
Жуниньо
18
Серенсен
29
Габриэль
8
Ольссон
8
Фоссум
74
Брумадо
9
Франкулину
10
Диоманде
20
Доржель
20
Доржель
10
Диоманде
24
Свенссон
16
Сертдемир
16
Сертдемир
24
Свенссон
15
Осман
8
Нигрен
8
Нигрен
15
Осман
11
Антман
9
Хансен
9
Хансен
11
Антман
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
28
Ремер
28
Ремер
18
Жуниньо
9
Франкулину
35
Шарлес
35
Шарлес
9
Франкулину
18
Серенсен
58
Симсир
58
Симсир
18
Серенсен
74
Брумадо
38
Маррони
38
Маррони
74
Брумадо
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Новости команд
Все
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+