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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Мидтьюлланд
Оденсе - Мидтьюлланд: обзор матча 23 октября 2023
Оденсе
23.10.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
44'
Р. Аль-Хадж
24'
О. Серенсен
84'
О. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Мидтьюлланд
84'
ГОЛ! 1:2!
О. Серенсен
Замена
Г. Груббе
️️️️
L. Owusu
84'
Замена
А. Мустафич
️️️️
Л. Дон Дидсон
83'
83'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
74'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Х. Дальсгаард
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
69'
63'
Желтая карточка
А. Ремер
62'
Замена
А. Ремер
️️️️
А. Гигович
61'
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
57'
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
Р. Аль-Хадж
53'
Замена
М. Иванчевич
️️️️
B. Paulsen
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аль-Хадж
Пас отдал
С. Келер
44'
40'
Желтая карточка
М. Серенсен
31'
Желтая карточка
С. Ингасон
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Серенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
2-1-2-1-4
1
29
Адельгор
22
Хеландер
28
Трибулл
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
11
Хорнеман
11
Дидсон
20
4
23
Келер
4-3-2-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
22
Серенсен
29
Паулиньо
15
Ингасон
8
Ольссон
8
Гигович
18
Серенсен
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
4
15
Иванчевич
15
Иванчевич
4
20
14
Груббе
14
Груббе
20
11
Дидсон
20
Мустафич
20
Мустафич
11
Дидсон
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
8
Гигович
28
Ремер
28
Ремер
8
Гигович
3
Дальсгаард
29
Габриэль
29
Габриэль
3
Дальсгаард
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Оденсе
Мидтьюлланд
1
Мартин Хансен
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
11
Johannes Selven
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Оденсе - Мидтьюлланд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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