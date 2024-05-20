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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Мидтьюлланд
Нордшелланд - Мидтьюлланд: обзор матча 20 мая 2024
Нордшелланд
20.05.2024, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
3 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
11'
И. Осман
16'
Б. Нигрен
36'
Б. Нигрен
38'
Франкулину
45+2'
М. Серенсен
79'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Мидтьюлланд
90'
Замена
Жуниньо
️️️️
Франкулину
Желтая карточка
М. Фрезе
86'
Замена
О. Антман
️️️️
Д. Свенссон
84'
79'
ГОЛ! 3:3!
С. Ингасон
Пас отдал
Э. Мартинес
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
И. Осман
78'
73'
Замена
В. Андреасен
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Замена
А. Гигович
️️️️
Шарлес
70'
Желтая карточка
С. Ингасон
Замена
К. Расмуссен
️️️️
Б. Нигрен
64'
Замена
М. Доржель
️️️️
З. Сертдемир
64'
46'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
А. Габриэль
Замена
Л. Хей
️️️️
К. Хансен
46'
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
М. Серенсен
38'
ГОЛ! 3:1!
Франкулину
ГОЛ! 3:0!
Б. Нигрен
Пас отдал
М. Фрезе
36'
ГОЛ! 2:0!
Б. Нигрен
Пас отдал
А. Шельдеруп
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Осман
Пас отдал
Д. Свенссон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
15
Сверрир Ингасон
(К)
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
41
Микель Гогорза
ЦФ
3-2-1-2-1
13
Хансен
39
Нагало
4
Хансен
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
16
Сертдемир
21
Шельдеруп
8
Нигрен
15
Осман
3-1-3-2-1
50
Фрайзль
15
Ингасон
22
Серенсен
29
Паулиньо
32
Мартинес
29
Габриэль
18
Серенсен
35
Шарлес
24
Осорио
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
4
Хансен
3
Хей
3
Хей
4
Хансен
16
Сертдемир
20
Доржель
20
Доржель
16
Сертдемир
24
Свенссон
11
Антман
11
Антман
24
Свенссон
8
Нигрен
7
Расмуссен
7
Расмуссен
8
Нигрен
15
Осман
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
15
Осман
9
Франкулину
18
Жуниньо
18
Жуниньо
9
Франкулину
29
Габриэль
2
Андерссон
2
Андерссон
29
Габриэль
35
Шарлес
8
Гигович
8
Гигович
35
Шарлес
17
Брюнхильдсен
17
Андреасен
17
Андреасен
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Мидтьюлланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
28
Андре Ремер
ОП
58
Арал Симсир
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
28
Андре Ремер
ОП
58
Арал Симсир
ЛВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Нордшелланд - Мидтьюлланд
1
1
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
6
Офсайды
2
5
Количество передач
635
343
Сейвы
6
6
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
12
14
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Фарум Парк
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