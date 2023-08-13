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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Мидтьюлланд
Вайле - Мидтьюлланд: обзор матча 13 августа 2023
Вайле
13.08.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
83'
Г. Онугха
51'
А. Симсир
59'
Франкулину
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Мидтьюлланд
Замена
М. Драмме
️️️️
С. Велков
87'
ГОЛ! 1:2!
Г. Онугха
Пас отдал
Р. Альбентоса
83'
80'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
80'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Э. Чилуфья
78'
Красная карточка
П. Ортис
Замена
A. Bredahl Pedersen
️️️️
М. Джувара
69'
68'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
А. Симсир
68'
Замена
Шарлес
️️️️
Франкулину
Замена
T. Lauritsen
️️️️
Э. Офори
67'
59'
ГОЛ! 0:2!
Франкулину
Пас отдал
А. Гигович
54'
Замена
С. Каба
️️️️
Г. Чо
Замена
К. Киркегор
️️️️
Д. Ассеннун
54'
Замена
M. Elvius
️️️️
Д. Соренсен
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Симсир
38'
Желтая карточка
Г. Чо
Желтая карточка
Г. Онугха
30'
Желтая карточка
Д. Соренсен
14'
10'
Пенальти не реализован!
Г. Чо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Вайле
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
7
Мухамаду Драмме
ОП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
52
Andreas Bredahl Pedersen
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
38
Маррони
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
4-2-1-3
1
Тротт
3
Альборнос
25
Провстгор
21
Велков
6
Альбентоса
26
Соренсен
5
Барри
7
Джувара
7
Онугха
78
Ассеннун
15
Офори
4-3-1-2
1
Лоссль
3
Дальсгаард
23
Ортис
18
Жуниньо
44
Дир
8
Гигович
18
Серенсен
8
Ольссон
58
Симсир
10
Чо
9
Франкулину
26
Соренсен
59
59
26
Соренсен
21
Велков
7
Драмме
7
Драмме
21
Велков
15
Офори
22
22
15
Офори
78
Ассеннун
10
Киркегор
10
Киркегор
78
Ассеннун
7
Джувара
52
52
7
Джувара
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
Чилуфья
32
Мартинес
32
Мартинес
Чилуфья
9
Франкулину
35
Шарлес
35
Шарлес
9
Франкулину
58
Симсир
14
Чилуфья
14
Чилуфья
58
Симсир
10
Чо
9
Каба
9
Каба
10
Чо
Остались в запасе
Вайле
Мидтьюлланд
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Ивер Фоссум
ЦП
38
Маррони
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Ивер Фоссум
ЦП
38
Маррони
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Вайле - Мидтьюлланд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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