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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Мидтьюлланд
Люнгбю - Мидтьюлланд: обзор матча 06 августа 2023
Люнгбю
06.08.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
17'
Ф. Гиткьяер (П)
29'
К. Биркир Финнссон
58'
О. Серенсен (АГ)
82'
Т. Чуквуани
90+2'
Г. Чо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Мидтьюлланд
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Г. Чо
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Замена
J. Meyer
️️️️
А. Бьелланд
84'
ГОЛ! 4:0!
Т. Чуквуани
Пас отдал
В. Кумадо
82'
81'
Замена
Г. Чо
️️️️
Э. Мартинес
Замена
J. Amon
️️️️
Ф. Гиткьяер
80'
Замена
В. Кумадо
️️️️
T. Storm
80'
Желтая карточка
К. Винтер
75'
67'
Замена
А. Приске
️️️️
С. Каба
67'
Замена
П. Ортис
️️️️
С. Ингасон
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
К. Биркир Финнссон
63'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
О. Серенсен
58'
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
К. Биркир Финнссон
43'
39'
Желтая карточка
А. Гигович
ГОЛ! 2:0!
К. Биркир Финнссон
Пас отдал
С. Атли Магнуссон
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Гиткьяер
17'
16'
Желтая карточка
Паулиньо
7'
Замена
Жуниньо
️️️️
И. Фоссум
6'
Красная карточка
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Паулиньо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Армин Гигович
ЦП
35
Шарлес
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
11
Zean Dalügge
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
3-4-3
1
6
Бьелланд
5
Грегор
3
Хей
2
Финнссон
21
8
Ремер
42
Чуквуани
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
27
Финнбогасон
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
15
Ингасон
3
Гартенманн
29
Паулиньо
32
Мартинес
35
Шарлес
8
Фоссум
18
Серенсен
8
Гигович
9
Каба
2
Финнссон
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
2
Финнссон
21
2
Кумадо
2
Кумадо
21
6
Бьелланд
4
4
6
Бьелланд
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
26
Гиткьяер
11
11
26
Гиткьяер
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
15
Ингасон
23
Ортис
23
Ортис
15
Ингасон
8
Фоссум
18
Жуниньо
18
Жуниньо
8
Фоссум
9
Каба
9
Приске
9
Приске
9
Каба
32
Мартинес
10
Чо
10
Чо
32
Мартинес
Остались в запасе
Люнгбю
Мидтьюлланд
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Zean Dalügge
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Zean Dalügge
ЦФ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Люнгбю - Мидтьюлланд
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
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