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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 20 августа 2023
Мидтьюлланд
20.08.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
82'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
87'
Замена
К. Каппис
️️️️
Д. Васс
82'
ГОЛ! 0:1!
Н. Валлис
Пас отдал
М. Дивкович
Замена
А. Гигович
️️️️
Э. Мартинес
75'
71'
Замена
О. Швартау
️️️️
М. Квистгарден
71'
Замена
М. Дивкович
️️️️
Б. Риверос
60'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
О. Омойджуанфо
60'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Греве
59'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
Замена
И. Фоссум
️️️️
А. Симсир
57'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Франкулину
57'
51'
Желтая карточка
Х. Хеггхейм
40'
Желтая карточка
М. Греве
Желтая карточка
Шарлес
33'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Г. Чо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
35
Шарлес
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Ивер Фоссум
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
33
Julius Voldby
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лоссль
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
32
Мартинес
18
Серенсен
35
Шарлес
8
Ольссон
58
Симсир
10
Чо
9
Франкулину
3-2-1-2-2
30
Миккельсен
15
Риверос
32
Алвес
14
Расмуссен
14
Менса
5
Хеггхейм
10
Васс
17
Греве
7
Валлис
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
58
Симсир
8
Фоссум
8
Фоссум
58
Симсир
32
Мартинес
8
Гигович
8
Гигович
32
Мартинес
9
Франкулину
14
Чилуфья
14
Чилуфья
9
Франкулину
10
Чо
74
Брумадо
74
Брумадо
10
Чо
10
Омойджуанфо
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Омойджуанфо
17
Греве
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Греве
10
Васс
12
Каппис
12
Каппис
10
Васс
15
Риверос
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Риверос
30
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
30
Квистгарден
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
50
Мартин Фрайзль
ВР
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
33
Julius Voldby
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Патрик Пенц
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
24
Jonatan Lindekilde
ЦП
33
Julius Voldby
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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