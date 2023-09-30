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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Мидтьюлланд
Копенгаген - Мидтьюлланд: обзор матча 30 сентября 2023
Копенгаген
30.09.2023, суббота, 16:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
63'
О. Брюнхильдсен
72'
О. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Мидтьюлланд
Желтая карточка
Л. Лерагер
90'
Желтая карточка
П. Анкерсен
82'
81'
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
81'
Замена
М. Серенсен
️️️️
С. Ингасон
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Э. Ахури
78'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Э. Йелерт
78'
Желтая карточка
К. Грабара
76'
76'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
76'
Замена
Шарлес
️️️️
А. Симсир
Желтая карточка
Д. Ларссон
75'
74'
Желтая карточка
Паулиньо
72'
ГОЛ! 0:2!
О. Серенсен
Пас отдал
А. Симсир
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
69'
69'
Замена
А. Ремер
️️️️
К. Ольссон
Замена
К. Серенсен
️️️️
Б. Мелинг
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
О. Серенсен
Замена
Д. Ларссон
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
61'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Р. Барджи
61'
52'
Желтая карточка
С. Ингасон
24'
Желтая карточка
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
4-3-3
25
Грабара
24
Мелинг
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
7
Классон
10
Эльюнусси
19
Барджи
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
99
Ахури
4-3-2-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
29
Паулиньо
18
Жуниньо
15
Ингасон
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
24
Мелинг
3
Серенсен
3
Серенсен
24
Мелинг
12
Йелерт
2
Анкерсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
99
Ахури
21
Лерагер
21
Лерагер
99
Ахури
19
Барджи
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
19
Барджи
9
Оскарссон
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Оскарссон
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
15
Ингасон
22
Серенсен
22
Серенсен
15
Ингасон
8
Ольссон
28
Ремер
28
Ремер
8
Ольссон
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Копенгаген
Мидтьюлланд
12
Тео Сандер
ВР
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
8
Ивер Фоссум
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Копенгаген - Мидтьюлланд
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
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