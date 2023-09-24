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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Оденсе
Мидтьюлланд - Оденсе: обзор матча 24 сентября 2023
Мидтьюлланд
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Оденсе
50'
Г. Чо (П)
90+4'
Шарлес
53'
Л. Дон Дидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Оденсе
90'
+6
Замена
М. Иванчевич
️️️️
А. Манне
90'
+6
Замена
Т. Бьюри
️️️️
Р. Аль-Хадж
Желтая карточка
Шарлес
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
Пас отдал
Г. Чо
90'
+4
Замена
Шарлес
️️️️
А. Ремер
87'
Желтая карточка
А. Ремер
86'
Замена
Маррони
️️️️
А. Симсир
82'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Х. Дальсгаард
82'
82'
Замена
M. Ejdum
️️️️
А. Мустафич
71'
Желтая карточка
Н. Микельсон
66'
Желтая карточка
А. Мустафич
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
63'
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дон Дидсон
52'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
L. Owusu
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Чо
50'
44'
Желтая карточка
Р. Аль-Хадж
42'
Желтая карточка
Л. Дон Дидсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
4-3-2-1
1
Лоссль
22
Серенсен
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
8
Гигович
28
Ремер
18
Серенсен
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
3-4-3
1
Хансен
28
Слотсагер
22
Хеландер
3
8
Манне
20
Мустафич
9
Кадрии
22
Аль-Хадж
20
11
Дидсон
4
3
Дальсгаард
29
Габриэль
29
Габриэль
3
Дальсгаард
28
Ремер
35
Шарлес
35
Шарлес
28
Ремер
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
58
Симсир
38
Маррони
38
Маррони
58
Симсир
8
Манне
15
Иванчевич
15
Иванчевич
8
Манне
20
Мустафич
18
18
20
Мустафич
20
2
Микельсон
2
Микельсон
20
22
Аль-Хадж
7
Бьюри
7
Бьюри
22
Аль-Хадж
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Оденсе
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Оденсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
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