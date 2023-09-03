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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Орхус
Мидтьюлланд - Орхус: обзор матча 03 сентября 2023
Мидтьюлланд
03.09.2023, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
26'
О. Брюнхильдсен
83'
Т. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Орхус
90'
+6
Желтая карточка
Т. Бек
90'
+2
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Андерсон
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
86'
Желтая карточка
Паулиньо
83'
83'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бек
Пас отдал
П. Мортенсен
Желтая карточка
Э. Мартинес
80'
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
77'
Замена
А. Гигович
️️️️
А. Ремер
77'
75'
Замена
М. Кнустер
️️️️
Ф. Беймо
74'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Дуэлунн
Замена
Шарлес
️️️️
А. Симсир
69'
Желтая карточка
Й. Лоссль
60'
46'
Замена
Я. Серра
️️️️
M. Akoto
27'
Желтая карточка
М. Кнудсен
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Г. Чо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
27
Michael Akoto
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
31
Тобиас Бек
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лоссль
18
Жуниньо
29
Паулиньо
22
Серенсен
32
Мартинес
18
Серенсен
29
Габриэль
28
Ремер
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
4-4-1-1
1
Пикок-Фаррел
14
Мельгор
2
Беймо
5
Тингагер
19
Кал
4
Кнудсен
6
Поульсен
23
Андерсон
27
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
28
Ремер
8
Гигович
8
Гигович
28
Ремер
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
2
Беймо
5
Кнустер
5
Кнустер
2
Беймо
23
Андерсон
11
Линкс
11
Линкс
23
Андерсон
10
Дуэлунн
31
Бек
31
Бек
10
Дуэлунн
27
13
Серра
13
Серра
27
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Орхус
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мидтьюлланд - Орхус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
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