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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Рандерс
Мидтьюлланд - Рандерс: обзор матча 08 октября 2023
Мидтьюлланд
08.10.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Рандерс
62'
Франкулину
9'
Л. Кулибали
71'
Б. Копплин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Рандерс
Замена
Шарлес
️️️️
К. Ольссон
90'
+1
88'
Замена
М. Педерсен
️️️️
С. Одей
Желтая карточка
А. Габриэль
84'
Желтая карточка
К. Ольссон
80'
76'
Замена
Э. Агиири
️️️️
С. Нордли
71'
ГОЛ! 1:2!
Б. Копплин
Пас отдал
М. Каллесе
ГОЛ! 1:1!
Франкулину
62'
58'
Замена
М. Каллесе
️️️️
Ф. Бундгор
Замена
А. Ремер
️️️️
А. Гигович
46'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Х. Дальсгаард
46'
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
46'
Желтая карточка
А. Гигович
40'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
7
Симен Нордли
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
4-3-2-1
1
Лоссль
15
Ингасон
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
8
Ольссон
8
Гигович
18
Серенсен
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
3-3-2-2
30
Карльгрен
15
Копплин
13
Ольсен
3
Хег
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
8
Ольссон
35
Шарлес
35
Шарлес
8
Ольссон
3
Дальсгаард
29
Габриэль
29
Габриэль
3
Дальсгаард
8
Гигович
28
Ремер
28
Ремер
8
Гигович
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
11
Бундгор
7
Каллесе
7
Каллесе
11
Бундгор
98
Одей
12
Педерсен
12
Педерсен
98
Одей
7
Нордли
21
Агиири
21
Агиири
7
Нордли
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Рандерс
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
50
Мартин Фрайзль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Мидтьюлланд - Рандерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
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