Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 12 ноября 2023
Мидтьюлланд
12.11.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Нордшелланд
55'
О. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
90'
+1
Желтая карточка
Р. Асконе
Замена
Жуниньо
️️️️
Г. Чо
88'
Замена
А. Гигович
️️️️
А. Ремер
88'
81'
Замена
Р. Асконе
️️️️
Д. Свенссон
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
77'
68'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Доржель
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
56'
56'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
А. Шельдеруп
ГОЛ! 1:0!
О. Серенсен
Пас отдал
Паулиньо
55'
36'
Желтая карточка
М. Фрезе
Желтая карточка
О. Серенсен
34'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
А. Габриэль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
15
Сверрир Ингасон
(К)
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
58
Арал Симсир
ЛВ
28
Андре Ремер
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
(К)
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Марио Доржель
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
3-4-2-1
50
Фрайзль
15
Ингасон
22
Серенсен
29
Паулиньо
28
Ремер
29
Габриэль
18
Серенсен
8
Ольссон
58
Симсир
17
Брюнхильдсен
10
Чо
3-2-1-1-2
22
Эрикссон
6
Тверсков
39
Нагало
3
Хей
3
Фрезе
24
Свенссон
20
Доржель
21
Шельдеруп
15
Осман
7
Ингвартсен
10
Чо
18
Жуниньо
18
Жуниньо
10
Чо
29
Габриэль
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
29
Габриэль
28
Ремер
8
Гигович
8
Гигович
28
Ремер
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
24
Свенссон
27
Асконе
27
Асконе
24
Свенссон
20
Доржель
8
Нигрен
8
Нигрен
20
Доржель
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
7
Расмуссен
21
Шельдеруп
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
Новости команд
Все
Мидтьюлланд
Нордшелланд
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Эгнатии» и «Мидтьюлланна» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Риека» – «Мидтьюлланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+