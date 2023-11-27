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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Мидтьюлланд
Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 27 ноября 2023
Силькеборг
27.11.2023, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Мидтьюлланд
45+5'
С. Тейтур Тордарсон
19'
С. Ингасон
51'
Франкулину
65'
Х. Дальсгаард
73'
Франкулину
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
Замена
А. Пюндт
️️️️
М. Бринк
88'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Клинге
88'
84'
Замена
Д. Андерссон
️️️️
Х. Дальсгаард
81'
Желтая карточка
С. Ингасон
80'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
Замена
Р. Эстрем
️️️️
Т. Адамсен
77'
73'
ГОЛ! 1:4!
Франкулину
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
69'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Л. Мусонда
69'
65'
ГОЛ! 1:3!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
Франкулину
Желтая карточка
А. Клинге
62'
51'
ГОЛ! 1:2!
Франкулину
Пас отдал
А. Гигович
46'
Замена
А. Гигович
️️️️
А. Ремер
46'
Замена
Франкулину
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 1:1!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
М. Бринк
45'
+5
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
45'
37'
Замена
Й. Лоссль
️️️️
М. Фрайзль
Красная карточка
А. Линд
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Ингасон
Пас отдал
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
(К)
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
24
Дарио Осорио
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Франкулину
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
3-5-2
1
Ларсен
3
Феликс
40
Буш
22
Сонне
7
Маттссон
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Мусонда
8
Адамсен
11
Линд
4-3-1-2
50
Фрайзль
3
Дальсгаард
22
Серенсен
29
Паулиньо
15
Ингасон
18
Серенсен
8
Ольссон
28
Ремер
17
Брюнхильдсен
24
Осорио
10
Чо
19
Мусонда
2
Поульсен
2
Поульсен
19
Мусонда
8
Адамсен
3
Эстрем
3
Эстрем
8
Адамсен
6
Бринк
18
Пюндт
18
Пюндт
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
19
Клинге
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
50
Фрайзль
1
Лоссль
1
Лоссль
50
Фрайзль
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
2
Андерссон
2
Андерссон
3
Дальсгаард
28
Ремер
8
Гигович
8
Гигович
28
Ремер
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
1
Jacob Pryts
ВР
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
7
Каспер Куск
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
Остались в запасе
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Peter Kjaersgaard-Andersen, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
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