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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Люнгбю
Мидтьюлланд - Люнгбю: обзор матча 27 октября 2023
Мидтьюлланд
27.10.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Люнгбю
10'
Д. Осорио
46'
А. Габриэль
23'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Люнгбю
90'
+2
Красная карточка
К. Винтер
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
90'
Замена
А. Гигович
️️️️
А. Ремер
90'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
А. Габриэль
77'
77'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
С. Атли Магнуссон
77'
Замена
J. Amon
️️️️
Г. Сигурдссон
62'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
62'
Замена
T. Storm
️️️️
В. Кумадо
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Франкулину
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Габриэль
46'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Гудьонсен
Пас отдал
Ф. Гиткьяер
22'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Осорио
Пас отдал
А. Габриэль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
50
Мартин Фрайзль
ВР
15
Сверрир Ингасон
(К)
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
24
Дарио Осорио
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
10
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
(К)
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Армин Гигович
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Alamara Djabi
ЦП
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
3-4-3
50
Фрайзль
15
Ингасон
22
Серенсен
29
Паулиньо
29
Габриэль
8
Ольссон
28
Ремер
18
Серенсен
10
Чо
9
Франкулину
24
Осорио
4-2-1-3
1
5
Муниеса
2
Кумадо
5
Грегор
3
Йенсен
8
Ремер
2
Финнссон
10
Сигурдссон
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
9
Гудьонсен
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
29
Габриэль
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
29
Габриэль
28
Ремер
8
Гигович
8
Гигович
28
Ремер
9
Франкулину
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
9
Франкулину
2
Кумадо
21
21
2
Кумадо
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
22
Магнуссон
42
Чуквуани
42
Чуквуани
22
Магнуссон
10
Сигурдссон
11
11
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Люнгбю
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Alamara Djabi
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Alamara Djabi
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Люнгбю
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
МКХ Арена
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