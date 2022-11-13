Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Матс Хаакенстад - статистика

Завершил карьеру
14 ноября 1993 (32)
#2 | Защитник
183 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
21
2
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
2 : 2
13.11.2022
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
2 : 1
06.11.2022
Сандефьорд
88' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 2
30.10.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
1 : 0
23.10.2022
Сандефьорд
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 1
09.10.2022
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 1
02.10.2022
Сарпсборг 08
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Волеренга
4 : 0
18.09.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
1 : 3
10.09.2022
Одд
1' - 90'
69'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
2 : 2
27.08.2022
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Лиллестрем
3 : 0
21.08.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сандефьорд
2 : 5
12.08.2022
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
2 : 2
07.08.2022
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
3 : 0
30.07.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.07.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
2 : 3
24.07.2022
Мольде
1' - 90'
78'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
2 : 2
26.06.2022
Тромсе
1' - 34'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Викинг
1 : 2
19.06.2022
Сандефьорд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
1 : 3
08.05.2022
Волеренга
1' - 90'
67'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Стремсгодсет
0 : 5
23.04.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
10.04.2022
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Хаугесунд
1 : 3
03.04.2022
Сандефьорд
1' - 90'
Главные новости
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+