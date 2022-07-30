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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Сандефьорд
Тромсе - Сандефьорд: обзор матча 30 июля 2022
Тромсе
30.07.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
3 : 0
Завершен
Сандефьорд
9'
Э. Китолано
14'
А. Миккельсен (П)
49'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Сандефьорд
84'
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
К. Айер
83'
Замена
Ф. Лофтеснес-Бюне
️️️️
L. Markmanrud
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Э. Китолано
83'
76'
Желтая карточка
L. Markmanrud
Замена
М. Эбийе
️️️️
Я. Туоминен
72'
65'
Замена
Y. Chaib
️️️️
А. Тветер
65'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
Ф. Ньенету
Замена
К. Антонсен
️️️️
А. Миккельсен
64'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
63'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
62'
ГОЛ! 3:0!
Э. Китолано
Пас отдал
Л. Нильсен
49'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Миккельсен
14'
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
Пас отдал
С. Опсал
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Сандефьорд
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
2-4-1-3
1
Хаугаард
28
Психе
6
Гундерсен
25
Нильсен
5
Опсал
11
Йенссен
17
Китолано
94
Миккельсен
9
Туоминен
5
23
Вестерлунд
3-1-1-2-3
1
Кето
2
Хаакенстад
25
Тайе
3
Смайлерс
19
Куртович
8
Айер
7
Ньенету
11
Офкир
9
Тветер
21
3
94
Миккельсен
11
Антонсен
11
Антонсен
94
Миккельсен
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
9
Туоминен
20
Эбийе
20
Эбийе
9
Туоминен
17
Китолано
23
Норхейм
23
Норхейм
17
Китолано
5
Опсал
6
6
5
Опсал
8
Айер
3
Эгели
3
Эгели
8
Айер
3
26
Лофтеснес-Бюне
26
Лофтеснес-Бюне
3
9
Тветер
11
11
9
Тветер
7
Ньенету
28
Гуссиас
28
Гуссиас
7
Ньенету
Остались в запасе
Тромсе
Сандефьорд
32
Marius Tollefsen
ВР
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
25
Александер Нильссон
ОП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
25
Александер Нильссон
ОП
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Тромсе - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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