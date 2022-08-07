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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Викинг
Сандефьорд - Викинг: обзор матча 07 августа 2022
Сандефьорд
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
9'
М. Офкир
21'
Y. Chaib
62'
К. Кабран
85'
Х. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Викинг
85'
ГОЛ! 2:2!
Х. Хауген
Желтая карточка
Y. Chaib
81'
79'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
К. Кабран
Замена
F. Palerud
️️️️
F. Flo
75'
Замена
A. Ordagić
️️️️
L. Markmanrud
70'
62'
ГОЛ! 2:1!
К. Кабран
Пас отдал
F. TorsteinbÃ¸
46'
Замена
Х. Хауген
️️️️
Х. Танген
46'
Замена
З. Трипич
️️️️
Ш. Паттинама
39'
Желтая карточка
К. Лекберг
ГОЛ! 2:0!
Y. Chaib
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Офкир
Пас отдал
А. Тветер
9'
Замена
Y. Chaib
️️️️
Ф. Ньенету
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сандефьорд
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
46
Julian Gunnerød
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
10
Златко Трипич
ЦП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Кето
3
Смайлерс
25
Тайе
2
Хаакенстад
19
Куртович
3
Эгели
11
Офкир
7
Ньенету
21
3
9
Тветер
3-1-3-3
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
20
Паттинама
16
Лекберг
23
Сандберг
11
Кабран
27
Танген
24
Траоре
3
Веватне
9
21
2
2
21
7
Ньенету
11
11
7
Ньенету
3
10
10
3
20
Паттинама
10
Трипич
10
Трипич
20
Паттинама
27
Танген
2
Хауген
2
Хауген
27
Танген
11
Кабран
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
11
Кабран
Остались в запасе
Сандефьорд
Викинг
46
Julian Gunnerød
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
46
Julian Gunnerød
ЦЗ
41
Benjamin Hellum Andersen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Сандефьорд - Викинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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