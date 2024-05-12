Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ибрагим Акдаг - статистика

Завершил карьеру
21 июля 1991 (35), Стамбул
#12 | Полузащитник
179 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
13
0
0
3
0
Сивасспор
11
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Сивасспор
0 : 1
12.05.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 45'
45'
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
6 : 1
05.05.2024
Сивасспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 34 тур
Сивасспор
1 : 0
27.04.2024
Коньяспор
1' - 75'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 2
22.04.2024
Фенербахче
1' - 73'
90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Трабзонспор
0 : 1
12.04.2024
Сивасспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 0
03.04.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
4 : 1
16.03.2024
Сивасспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
1 : 2
09.03.2024
Аланьяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
0 : 0
01.03.2024
Сивасспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 0
11.02.2024
Ризеспор
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
1' - 54'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
1' - 90'
63'
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
1' - 74'
24'
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 0
16.09.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
1 : 1
26.08.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
1' - 61'
Главные новости
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+