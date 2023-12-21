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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Пендикспор
Ризеспор - Пендикспор: обзор матча 21 декабря 2023
Ризеспор
21.12.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Пендикспор
41'
B. Keser
45+1'
Д. Варесанович
58'
Д. Варесанович
9'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Пендикспор
90'
+2
Пенальти не реализован!
О. Ромеро
Желтая карточка
И. Олавоин
77'
76'
Замена
G. Kaya
️️️️
Н. Секейра
75'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Х. Акбунар
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
К. Хойер
72'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
B. Keser
67'
67'
Замена
И. Акдаг
️️️️
J. Vukovic
67'
Замена
М. Акча
️️️️
А. Лусамба
67'
Замена
Л. Каппел
️️️️
А. Хассан
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
67'
Желтая карточка
B. Keser
64'
62'
Желтая карточка
А. Лусамба
62'
Вторая желтая
Велинтон
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Шелви
61'
Замена
М. Пала
️️️️
А. Зекири
61'
ГОЛ! 3:1!
Д. Варесанович
Пас отдал
B. Keser
58'
45'
+1
Желтая карточка
J. Vukovic
ГОЛ! 2:1!
Д. Варесанович
Пас отдал
B. Keser
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
B. Keser
Пас отдал
Т. Шахин
41'
23'
Желтая карточка
Велинтон
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
А. Лусамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
(К)
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
4
Josip Vukovic
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
74
Gökdeniz Kara
ЦЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
70
Melih Guney
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
3-1-3-2-1
13
5
Хойер
4
2
Аликулов
37
Шахин
10
Олавоин
7
26
Шелви
77
Зекири
8
Варесанович
19
Гайч
4-3-1-2
35
23
Велинтон
6
Секейра
22
20
11
Лусамба
4
18
Мидтсьё
7
Акбунар
19
Хассан
34
Тюрам
5
Хойер
3
3
5
Хойер
77
Зекири
54
Пала
54
Пала
77
Зекири
26
Шелви
17
Минчев
17
Минчев
26
Шелви
7
7
Сауэр
7
Сауэр
7
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
11
Лусамба
13
Акча
13
Акча
11
Лусамба
7
Акбунар
10
Ромеро
10
Ромеро
7
Акбунар
4
12
Акдаг
12
Акдаг
4
6
Секейра
58
58
6
Секейра
19
Хассан
7
Каппел
7
Каппел
19
Хассан
Остались в запасе
Ризеспор
Пендикспор
30
Zafer Gorgen
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
74
Gökdeniz Kara
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
90
Синан Османоглу
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
14
Янне-Пекка Лайне
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрдем Канполат
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
74
Gökdeniz Kara
ЦЗ
70
Melih Guney
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Ризеспор - Пендикспор
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
10
Офсайды
5
0
Количество передач
489
392
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.33
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Чайкур Диди
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