Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Пендикспор
Трабзонспор - Пендикспор: обзор матча 30 сентября 2023
Трабзонспор
30.09.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Пендикспор
3'
П. Онуачу
27'
Т. Бакасетас
36'
Э. Чекичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Пендикспор
87'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Х. Акбунар
83'
Замена
G. Bitin
️️️️
Тюрам
78'
Замена
Л. Каппел
️️️️
Э. Чекичи
78'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
А. Лусамба
78'
Замена
G. Kaya
️️️️
С. Асан
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
М. Айдын
75'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Э. Барди
75'
Вторая желтая
Б. Менди
72'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Ф. Бенкович
68'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Трезеге
68'
Замена
А. Омюр
️️️️
Э. Вишча
63'
Желтая карточка
Б. Менди
56'
36'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чекичи
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
ГОЛ! 2:0!
Т. Бакасетас
27'
3'
Желтая карточка
Э. Чекичи
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Т. Бакасетас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
76
Murat Aksit
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
4-1-3-2
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
32
Бенкович
8
Айдын
3
Менди
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
30
Онуачу
10
Барди
3-1-3-1-2
1
Канполат
13
Акча
20
6
Секейра
61
Асан
4
18
Мидтсьё
11
Лусамба
7
Акбунар
34
Тюрам
8
Чекичи
32
Бенкович
4
Денсвил
4
Денсвил
32
Бенкович
8
Айдын
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
8
Айдын
10
Барди
3
Эздемир
3
Эздемир
10
Барди
10
Вишча
33
Омюр
33
Омюр
10
Вишча
7
Трезеге
11
Фонтас
11
Фонтас
7
Трезеге
7
Акбунар
33
Ташдемир
33
Ташдемир
7
Акбунар
61
Асан
58
58
61
Асан
8
Чекичи
7
Каппел
7
Каппел
8
Чекичи
34
Тюрам
9
9
34
Тюрам
11
Лусамба
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
11
Лусамба
Остались в запасе
Трабзонспор
Пендикспор
54
Таха Тепе
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
35
Burak Öğür
ВР
76
Murat Aksit
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Осман Озкойлу
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
20
Умут Гюнеш
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
76
Murat Aksit
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Осман Озкойлу
Статистика матча Трабзонспор - Пендикспор
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Новости команд
Все
Трабзонспор
Пендикспор
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» интересуется турецким форвардом
2024.02.10 18:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+