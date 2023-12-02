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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Галатасарай
Пендикспор - Галатасарай: обзор матча 02 декабря 2023
Пендикспор
02.12.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
69'
С. Бакамбу
82'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Галатасарай
90'
+5
Желтая карточка
С. Боэ
Желтая карточка
Э. Чекичи
90'
+1
Замена
Тюрам
️️️️
Х. Акбунар
83'
83'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Зиеш
82'
ГОЛ! 0:2!
Х. Зиеш
Пас отдал
Л. Торрейра
78'
Замена
К. Демирбай
️️️️
К. Айхан
Замена
A. Diaby
️️️️
О. Ромеро
77'
Замена
Э. Чекичи
️️️️
G. Kaya
77'
Желтая карточка
J. Vukovic
74'
69'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
64'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
С. Оливейра
46'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Караташ
46'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Тете
45'
+1
Желтая карточка
С. Оливейра
24'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
23
Велинтон
(К)
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
11
Тете
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Эюп Айдын
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Канполат
20
23
Велинтон
6
Секейра
61
Асан
4
10
Ромеро
58
11
Лусамба
7
Акбунар
17
Ярдимчи
4-1-1-3-1
16
Муслера
23
Боэ
25
Нельссон
23
Айхан
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
22
Зиеш
11
Тете
7
Актюркоглу
9
Икарди
10
Ромеро
21
21
10
Ромеро
7
Акбунар
34
Тюрам
34
Тюрам
7
Акбунар
58
8
Чекичи
8
Чекичи
58
22
Зиеш
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
22
Зиеш
23
Айхан
26
Демирбай
26
Демирбай
23
Айхан
88
Караташ
53
Йилмаз
53
Йилмаз
88
Караташ
27
Оливейра
94
Бакамбу
94
Бакамбу
27
Оливейра
11
Тете
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Тете
Остались в запасе
Пендикспор
Галатасарай
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
58
Али Йесилюрт
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Пендикспор - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Volkan Bayarslan, Turkey
Стадион:
Пендик Стади
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