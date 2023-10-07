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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Пендикспор - Сивасспор
Пендикспор - Сивасспор: обзор матча 07 октября 2023
Пендикспор
07.10.2023, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Сивасспор
68'
Э. Ярдимчи
74'
G. Kaya
4'
М. Барроу
57'
Р. Манай
76'
А. Аппиндангойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пендикспор - Сивасспор
Желтая карточка
Н. Секейра
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Мидтсьё
90'
+4
89'
Замена
А. Пунгурас
️️️️
М. Барроу
80'
Замена
Р. Квет
️️️️
Ю. Эмре Конак
79'
Замена
Х. Арслан
️️️️
С. Саис
Желтая карточка
Э. Канполат
76'
76'
ГОЛ! 2:3!
А. Аппиндангойе
ГОЛ! 2:2!
G. Kaya
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
74'
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
Х. Акбунар
69'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ярдимчи
Пас отдал
G. Kaya
68'
66'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Бассан
66'
Замена
Б. Койта
️️️️
Р. Манай
Замена
И. Акдаг
️️️️
J. Vukovic
64'
57'
ГОЛ! 0:2!
Р. Манай
Пас отдал
Э. Бассан
Желтая карточка
J. Vukovic
55'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Тюрам
55'
47'
Желтая карточка
Х. Харисис
Замена
G. Bitin
️️️️
С. Асан
46'
Замена
G. Kaya
️️️️
А. Лусамба
46'
35'
Желтая карточка
Э. Бассан
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пендикспор
1
Эрдем Канполат
ВР
20
Berkay Sulungoz
ЦЗ
13
Мурат Акча
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
4
Josip Vukovic
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
34
Тюрам
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Пендикспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
58
Gökcan Kaya
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Gorkem Bitin
ЦФ
Сивасспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
16
Роман Квет
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Канполат
20
13
Акча
6
Секейра
61
Асан
4
11
Лусамба
18
Мидтсьё
7
Акбунар
8
Чекичи
34
Тюрам
3-4-1-2
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
17
Бассан
8
Харисис
77
Барроу
26
Конак
17
Капачак
14
Саис
7
Манай
7
Акбунар
33
Ташдемир
33
Ташдемир
7
Акбунар
4
12
Акдаг
12
Акдаг
4
11
Лусамба
58
58
11
Лусамба
34
Тюрам
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
34
Тюрам
61
Асан
9
9
61
Асан
77
Барроу
15
Пунгурас
15
Пунгурас
77
Барроу
26
Конак
16
Квет
16
Квет
26
Конак
14
Саис
37
Арслан
37
Арслан
14
Саис
17
Бассан
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Бассан
7
Манай
55
Койта
55
Койта
7
Манай
Остались в запасе
Пендикспор
Сивасспор
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
35
Burak Öğür
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
22
Erdem ÃzgenÃ§
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Осман Озкойлу
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Пендикспор - Сивасспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пендикспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
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