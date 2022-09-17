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    Себастьян Айгнер - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Айгнер
    Команда Альтах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 2001 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 79' Аустрия Л 1:0 Альтах Австрия. Бундеслига, 2 тур
    01.04.2023 1' - 84' Альтах 1:0 Тироль Австрия. Бундеслига, 1 тур
    19.03.2023 1' - 90' Зальцбург 1:1 Альтах Австрия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альтах 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -79' Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Альтах (Альтах)
    01.04.2023 1' -84' Альтах (Альтах) 1:0 Тироль (Ваттенс)
    19.03.2023 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Альтах (Альтах)
    12.03.2023 76' -90' Альтах (Альтах) 1:2 Рид (Рид)
    05.03.2023 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    48'
    26.02.2023 Был в запасе Альтах (Альтах) 0:0 Тироль (Ваттенс)
    19.02.2023 67' -90' Рапид (Вена) 3:0 Альтах (Альтах)
    12.02.2023 Был в запасе Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
    06.11.2022 90' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    17.09.2022 1' -46' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    10.09.2022 26' -90' Тироль (Ваттенс) 0:0 Альтах (Альтах)
    04.09.2022 11' -90' Альтах (Альтах) 0:1 Рапид (Вена)
    27.08.2022 59' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Альтах (Альтах)
    13.08.2022 83' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    07.08.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    30.07.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    24.07.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 2:1 Альтах (Альтах)
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