Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Себастьян Айгнер - статистика

Завершил карьеру
3 января 2001 (25)
#19 | Полузащитник
180 см
Австрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
02.06.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 1
27.05.2023
Аустрия Л
21' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рид
0 : 1
19.05.2023
Альтах
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
13.05.2023
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
0 : 0
05.05.2023
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
22.04.2023
Рид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия Л
1 : 0
08.04.2023
Альтах
1' - 79'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 0
01.04.2023
Тироль
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Зальцбург
1 : 1
19.03.2023
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 2
12.03.2023
Рид
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
3 : 0
05.03.2023
Альтах
46' - 90'
48'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Альтах
0 : 0
26.02.2023
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Рапид
3 : 0
19.02.2023
Альтах
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Альтах
0 : 1
12.02.2023
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
06.11.2022
Штурм
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
1 : 4
17.09.2022
Аустрия К
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
0 : 0
10.09.2022
Альтах
26' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
04.09.2022
Рапид
11' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
4 : 1
27.08.2022
Альтах
59' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
4 : 0
13.08.2022
Альтах
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Альтах
3 : 2
07.08.2022
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Альтах
2 : 2
30.07.2022
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Хартберг
2 : 1
24.07.2022
Альтах
Был в запасе
Главные новости
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+