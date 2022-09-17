Себастьян Айгнер - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Айгнер
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Айгнер
|Команда
|Альтах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 79'
|Аустрия Л
|1:0
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|01.04.2023
|1' - 84'
|Альтах
|1:0
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 1 тур
|19.03.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:1
|Альтах
|Австрия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альтах
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -79'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|01.04.2023
|1' -84'
|Альтах (Альтах)
|1:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.03.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Альтах (Альтах)
|12.03.2023
|76' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Рид (Рид)
|05.03.2023
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|48'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:0
|Тироль (Ваттенс)
|19.02.2023
|67' -90'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|06.11.2022
|90' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|17.09.2022
|1' -46'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|10.09.2022
|26' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Альтах (Альтах)
|04.09.2022
|11' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|Рапид (Вена)
|27.08.2022
|59' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|13.08.2022
|83' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Альтах (Альтах)