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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
George Marks
Статистика
George Marks - статистика
Филадельфия Юнион
#31 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/16 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
5 : 2
26.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Шарлотт
1 : 0
22.10.2023
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 2
08.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
3 : 0
05.10.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
01.10.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Цинциннати
3 : 0
24.09.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
2 : 2
21.09.2023
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Шарлотт
0 : 0
17.09.2023
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Нэшвилл
1 : 1
03.09.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
31.08.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Шарлотт
2 : 1
27.08.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Монреаль
2 : 0
16.07.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Шарлотт
2 : 2
09.07.2023
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
06.07.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
30.04.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
1 : 0
23.04.2023
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
2 : 2
16.04.2023
Колорадо
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
09.04.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
2 : 2
02.04.2023
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
1 : 1
26.03.2023
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Орландо Сити
1 : 2
19.03.2023
Шарлотт
1' - 90'
71'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 3
11.03.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
3 : 1
05.03.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
0 : 1
26.02.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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