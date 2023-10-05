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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Торонто
Шарлотт - Торонто: обзор матча 05 октября 2023
Шарлотт
05.10.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 46 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
8'
К. Свидерски (П)
45+2'
К. Свидерски (П)
56'
Б. Дежегере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Торонто
Замена
Д. Мерам
️️️️
К. Свидерски
79'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Э. Вествуд
79'
74'
Замена
К. Майлула
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Б. Дежегере
67'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Бронико
67'
61'
Замена
П. Овусу
️️️️
M. Mbongue
ГОЛ! 3:0!
Б. Дежегере
56'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Й. Уронен
55'
46'
Замена
T. Antonoglou
️️️️
К. Гутьеррес
46'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
V. Vázquez
45'
+6
Желтая карточка
M. Mbongue
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Свидерски
45'
+2
44'
Замена
S. O'Neill
️️️️
С. Ростед
26'
Желтая карточка
M. Bradley
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Свидерски
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Брехт Дежегере
ЦП
4
Эндрю Приветт
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
14
Alonso Coello
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Торонто
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
81
Themi Antonoglou
ЦП
82
Julian Altobelli
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
3-1-2-4
1
Калина
13
Бронико
21
Уронен
14
Бирн
8
Вествуд
19
Дежегере
4
Приветт
28
Свидерски
29
72
Йозвяк
22
Копетти
4-2-1-3
1
24
Ростед
19
6
Мабика
4
Гутьеррес
14
21
Осорио
10
Бернардески
8
83
4
21
Уронен
24
Линдси
24
Линдси
21
Уронен
28
Свидерски
22
Мерам
22
Мерам
28
Свидерски
13
Бронико
20
Джонс
20
Джонс
13
Бронико
8
Вествуд
37
Эрфилд
37
Эрфилд
8
Вествуд
19
Дежегере
18
18
19
Дежегере
24
Ростед
40
40
24
Ростед
8
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
8
4
Гутьеррес
81
81
4
Гутьеррес
10
Бернардески
33
Майлула
33
Майлула
10
Бернардески
83
9
Овусу
9
Овусу
83
Остались в запасе
Шарлотт
Торонто
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
5
Франко Ибарра
ОП
82
Julian Altobelli
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
5
Франко Ибарра
ОП
82
Julian Altobelli
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Шарлотт - Торонто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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