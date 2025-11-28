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Аль-Джазира
Виллиан Роша
Новости
€ 5 млн
Виллиан Роша - новости
Аль-Джазира
27 января 1995 (31), Рио-де-Жанейро
#4 | Защитник
193 см
Бразилия
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Публикации
Роша не исключил возвращение в ЦСКА: «Испытываю особую привязанность»
10 февраля
2
Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»
2025.11.28 12:50
2
Дивеев ответил, в чем Жоао Виктор сильнее Роши
2025.10.03 21:57
Роша высказался о конфликте с Соболевым
2025.09.17 12:06
1
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини
2025.09.17 10:47
1
Роша объяснил уход из ЦСКА
2025.09.17 09:05
2
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
2025.08.24 23:20
1
Роша попрощался с болельщиками ЦСКА
2025.08.12 22:22
1
ЦСКА объявил о продаже Роши
2025.08.12 21:09
2
Стало известно, когда ЦСКА продаст Рошу
2025.08.09 00:48
В ЦСКА объяснили, почему до сих пор не продали Рошу
2025.08.04 23:35
1
Пономарев – об уходе легионера из ЦСКА: «Зачем поднимается такая паника?»
2025.08.02 18:18
3
Роша из ЦСКА проходит медосмотр для нового клуба
2025.08.02 15:30
1
Семин отреагировал на уход Роши из ЦСКА
2025.07.31 18:35
1
Мостовой: «На месте Роши я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили из ЦСКА»
2025.07.31 15:00
10
Челестини ответил на вопрос об уходе Роши из ЦСКА
2025.07.30 22:57
2
Названа сумма трансфера Роши
2025.07.30 13:34
1
Роша покинул ЦСКА
2025.07.30 12:32
9
Ветеран ЦСКА – об уходе Роши: «Пускай уходит, надоели эти иностранцы»
2025.07.29 20:51
4
Один из ведущих игроков ЦСКА хочет выкупить свой контракт и уехать в ОАЭ
2025.07.29 13:50
7
Стала известна позиция ЦСКА по Роше
2025.07.29 12:51
ЦСКА начал рассматривать варианты замены Роши
2025.07.29 08:50
1
Стало известно, сколько Роше из ЦСКА пообещали платить в ОАЭ
2025.07.28 23:40
1
В ЦСКА отреагировали на новость, что Роша попросил отпустить его в ОАЭ
2025.07.28 22:33
5
Виллиан Роша попросил ЦСКА отпустить его
2025.07.28 00:17
5
Известна позиция ЦСКА по предложению «Аль-Джазиры» по Виллиану Роше
2025.07.27 14:20
ЦСКА получил предложение по Виллиану Роше
2025.07.27 12:46
2
Виллиан Роша – о работе ВАР: «У судей все перед глазами, ошибиться невозможно»
2025.07.12 18:27
1
Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок
2025.07.05 19:18
2
Фото
33 лучших игрока сезона-2024/25 в России по версии РФС
2025.06.29 11:51
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