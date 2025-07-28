В ЦСКА отреагировали на новость, что Роша попросил отпустить его в ОАЭ

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о будущем центрального защитника Виллиана Роши.

Сообщалось, что бразилец хочет уйти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Финансовые возможности многих арабских клубов, конечно, могут привлекать игроков, такова очевидная тенденция последних лет.

Но пока рано говорить о чем-либо предметном», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.