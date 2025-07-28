Стало известно, сколько Роше из ЦСКА пообещали платить в ОАЭ

Появились новые подробности возможного ухода Виллиана Роши из ЦСКА.

«Аль-Джазира» готова заплатить за бразильца 6 миллионов евро – армейцы примут это предложение, но только если найдут равнозначную замену для основного защитника.

Самому игроку в ОАЭ пообещали 2,7 миллиона евро в год. Сейчас он зарабатывает чуть больше 1 миллиона.