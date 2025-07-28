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  • Стало известно, сколько Роше из ЦСКА пообещали платить в ОАЭ

Стало известно, сколько Роше из ЦСКА пообещали платить в ОАЭ

Вчера, 23:40
1

Появились новые подробности возможного ухода Виллиана Роши из ЦСКА.

«Аль-Джазира» готова заплатить за бразильца 6 миллионов евро – армейцы примут это предложение, но только если найдут равнозначную замену для основного защитника.

Самому игроку в ОАЭ пообещали 2,7 миллиона евро в год. Сейчас он зарабатывает чуть больше 1 миллиона.

  • ЦСКА купил Виллиана в 2022 году у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
  • У 30-летнего Роши за москвичей 105 матчей, 7 голов, 9 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига ЦСКА Аль-Джазира Роша Виллиан
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Комментарии (1)
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Cleaner
1753737171
Шейхи богатые. Выставить цену в 20 миллионов и не торговаться. Все равно заплатят.
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