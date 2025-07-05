Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии защитника Виллиана Роши и полузащитника Родриго Вильягры, которые получили травмы в матче Братского кубка с ОФК (4:2).

– Что скажете по поводу состоянии Роши и Вильягры? Есть ли какие‑то первые медицинские оценки?

– У Виллиана ничего страшного нет, просто усталость, возможно, накопительная. Что касается Родриго, то его ситуация меня больше волнует. Если мы посмотрим по кадрам, то там не очень ситуация. Помимо него у нас есть ещe Мойзес, который почувствовал определенное недомогание.